Рамалла , , 01:47 — REGNUM В Палестине выявили за прошедшие сутки 696 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба палестинского минздрава.

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По данным ведомства, зафиксирован рост числа зараженных на Западном берегу Иордана, в секторе Газа и на востоке Иерусалима. Всего с начала пандемии в Палестине подтверждено 36 214 случаев заражения новым коронавирусом.

Также за минувшие сутки в стране умерли два человека с COVID-19. Общее число жертв осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Палестине, достигло 217. Кроме того, уже смогли выздороветь 24 993 пациента.