Бразилиа, , 01:15 — REGNUM Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии достигло 4 197 889, в том числе новые случаи — 35 816, сообщается на сайте бразильского минздрава.

При этом 3 453 336 фактов инфицирования завершились выздоровлением пациентов. Также за сутки в стране от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 1075 человек.

За весь период наблюдений в Бразилии зарегистрировали 128 539 летальных случаев, связанных с этой причиной.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября, по данным ВОЗ, число подтвержденных носителей SARS-CoV-2 в мире увеличилось до 27 486 960.

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