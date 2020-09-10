Женева, Швейцария, , 00:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует к 2023 году добиться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания. Об этом говорится в распространённом 9 сентября докладе организации.

«Потребление производимых промышленностью трансжиров становится ежегодно, согласно оценкам, причиной смерти около 500 тысяч человек вследствие сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечается в документе.

В ВОЗ подчёркивают, что сегодня в 58 странах мира приняты законы, которые защитят их население от вредного воздействия трансжиров, и предпринять такие же шаги потребуется ещё более 100 странам.

Трансжиры содержатся, в частности, в маргарине, часто присутствуют в лёгких готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. Их используют в пищевой промышленности в связи с их более длительным сроком хранения.

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