Аддис-Абеба, , 23:59 — REGNUM По информации Африканских центров контроля заболеваний (Africa CDC), жертвами COVID-19 на континенте стали уже 31 725 человек.

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Согласно отчету Africa CDC, в настоящий момент в странах Африки подтверждено уже 1 315 073 случая коронавирусной инфекции.

При этом более миллиона человек в странах Африки, 1 051 750 пациентов с COVID-19, уже прошли лечение и считаются выздоровевшими.

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