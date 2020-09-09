Вашингтон, , 23:58 — REGNUM В игре Rocket Arena сегодня, 9 сентября, стартовал ивент (внутриигровое событие) Runaway Megadon. Об этом сообщила страница проекта.

Название ивента можно перевести как «Сбежавший мегадон». В период с 9 по 22 сентября 2020 года геймеры смогут посетить регион Дикие Земли, который является родиной одного из игровых персонажей. Им предстоит найти останки доисторического монстра, которые не добрались до места назначения.

В рамках ивента в игру будет добавлена совершенно новая карта Kayo Kanyon, кроме того, в Rocket Arena появится режим Duel. Отмечается, что геймеры, которые будут участвовать в Runaway Megadon в течение нескольких дней подряд, получат эксклюзивные награды.

Релиз Rocket Arena состоялся 13 июля 2020 года. Игра выполнена в жанре многопользовательского трёхмерного шутера (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица. В качестве разработчика выступила студия Final Strike Games, изданием игры занимается компания Electronic Arts.

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