Токио, , 23:28 — REGNUM Разработчики игры Genshin Impact опубликовали её системные требования. Об этом 10 сентября сообщил портал DSOGaming.

Студия miHoYo сообщила: для того, чтобы играть на минимальных настройках графики, геймерам понадобиться ПК, оборудованный процессором Intel Core i5, 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GeForce GT1030.

Если же они хотят получить комфортную игру, то им потребуется компьютер с Intel Core i7, 16 гигабайтами «оперативки» и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060.

Genshin Impact представляет собой ролевую игру, выполненную в стилистике серии Zelda. Её релиз состоится 28 сентября 2020 года.

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