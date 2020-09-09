Лесбос, Греция, , 23:18 — REGNUM Слезоточивый газ был применён на острове Лесбос (Греция) в отношении толпы мигрантов, устремившейся к порту Митилини, передаёт 9 сентября Open TV.

К порту пытались пробиться сотни человек, оставшиеся без крова после пожара в лагере для беженцев «Мория». Они рвались в порт, потому что услышали, что в Митилини придёт судно, на котором они смогут добраться до Балканского полуострова.

Газ был применён, когда мигранты стали бросать камни в правоохранителей. В ответ на применение газа мигранты подожгли траву, в результате чего сгорели оливковые деревья.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в «Мории» произошёл в ночь на 9 сентября: сгорели все домики, в которых жили беженцы.

Судно для мигрантов греческие власти, действительно, намереваются направить к Лесбосу, чтобы оставшиеся без крова могли ночевать в нём, но не плыть на материк.

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