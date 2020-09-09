Вашингтон, , 23:11 — REGNUM Microsoft объявила, что новая консоль Xbox Series X поступит в продажу 10 ноября 2020 года. Об этом 9 сентября сообщил журнал PC Gamer.

Стоимость устройства в США составит $500, таким образом, консоль будет стоить на $200 дороже, чем менее мощная Xbox Series S. Кроме того, компания сообщила, что подписчики Game Pass Ultimate получат доступ к каталогу платформы EA Play.

Сбор предзаказов на устройства начнётся 22 сентября 2020 года. Ранее Microsoft дала понять ПК-геймерам, что некоторые игры, разработанные специально для Xbox, будут появляться в каталоге Steam.

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