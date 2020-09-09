Анкара, , 21:38 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 1673 новых случая заражения коронавирусом, в больницах скончались 55 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 9 сентября министерство здравоохранения страны.

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Сообщается, что за весь период с начала эпидемии в стране выявлено 284 943 инфицированных коронавирусом, подтверждённых летальных случаев достигло 6837. Излечились 254 188 пациентов, в том числе 943 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее власти Турции сообщали о 1761 выявленном случае заражения и 52 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.

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