Рим, , 19:53 — REGNUM

По данным на вечер среды, 9 сентября, в Италии умерли 35 577 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 14 (днем ранее — на 10), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Выздоровели 211 272 человека, за сутки этот показатель увеличился на 471 (днем ранее — на 563).

Число подтвержденных носителей выросло на 1434 (днем ранее — на 1370). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 281 583.

В настоящее время заражены 34 734 человека — на 945 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже пять недель, за это время оно увеличилось почти втрое. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.