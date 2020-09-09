Париж, , 19:30 — REGNUM Представители цыганской общины потребовали у Государственного совета Франции возмещения стоимости их имущества, испорченного во время Второй мировой войны. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает Le Figaro.

Среди цыган, подавших прошение, была 88-летняя женщина, оказавшаяся в концентрационном лагере вместе со своей семьей во время оккупации Франции войсками Германии и Италии.

«Для населения, ведущего кочевой образ жизни, никакого возмещения убытков предусмотрено не было», — заявил юрист Оливье Ле Майю, выступая перед Государственным советом. «Мы добиваемся того, чтобы они получили доступ к компенсационной комиссии. Так они смогут защитить свое право на возмещение испорченного имущества», — пояснил Ле Майю.

Юрист также напомнил, что в ходе Второй мировой войны большинство цыган содержались в концентрационных лагерях на территории Франции, а их имущество было арестовано национальной полицией.