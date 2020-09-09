Любляна, , 19:29 — REGNUM 9 сентября в Словении за последние 24 часа после проведения 2560 тестов на коронавирус было подтверждено 79 новых заражений. Это привело к тому, что общее количество зарегистрированных с начала эпидемии увеличилось до 3312, из которых 519 активных случаев. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.hr.

Согласно оценкам министерства здравоохранения Словении, это рекордное количество новых заражений за один день с начала эпидемии. Наблюдается рост на 37 случаев заражения по сравнению с предыдущим днем.

Новые эпицентры заражений коронавирусом в Словении — дома престарелых, где 9 сентября заразилось 15 человек, и школы, которые были открыты с начала прошлой недели, но карантин объявляется только в классах, в которых имеются подтверждённые случаи заражения, в то время как в других учебный процесс продолжается.