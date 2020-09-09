Томск, , 18:57 — REGNUM Соревнования по скоростному выкапыванию могил состоялись в городе Томске (Томская область). В них приняли участие сотрудники ритуальных агентств из Томска, Барнаула, Кемерова, Новосибирска.

Соревнования организовала региональная единая диспетчерская служба (ЕДС) ритуальных услуг. По словам руководителя ЕДС Александра Шарабаева, цель мероприятия — повышение сервиса и качества в ритуальной отрасли, передаёт РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально соревнование по копанию могил на скорость должно было пройти во Владивостоке. Затем его перенесли в Омск, но в итоге оно состоялось в Томске.

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