Подгорица, , 18:27 — REGNUM Институт общественного здравоохранения 9 сентября обнародовал новые данные по Черногории по коронавирусу. Было обработано 822 ПЦР-теста на коронавирус, из них 219 позитивные.

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За сутки два человека умерли, с начала эпидемии в Черногории числится 114 умерших.

По показателю активных случаев на 100 тысяч населения, который составляет 262 Черногория занимает первое место в регионе. Всего активных случаев фиксируется 1630.

Главный санитарный врач Черногории Бобан Мугоша призвал политиков обратиться к людям с призывом соблюдать предписанные меры, иначе, по его словам, придется снова вводить жесткие ограничения.