Монтрёй, Франция, , 17:24 — REGNUM Французская компания Ubisoft объявила, что игра Assassin's Creed Valhalla выйдет в продажу раньше, чем было запланировано ранее. Публикацию она разместила 9 сентября на своей Twitter-странице.

Релиз игры состоится не 17, а 10 ноября 2020 года. Стоит отметить, что Ubisoft написала: игра выйдет в этот день на Xbox Series S и Xbox Series X, хотя Microsoft пока не сообщила точную дату старта продаж более мощной консоли.

Разработчик также отметил, что геймеры, которые купят версию Assassin's Creed Valhalla для Xbox One, впоследствии смогут бесплатно обновить её до версии для Xbox Series X.

https://twitter.com/Assassins_UK/status/1303679789560221696

Напомним, релиз игры также состоится на платформах Stadia, PlayStation 4 и ПК. Ожидается, что Assassin's Creed Valhalla выйдет и на PlayStation 5, однако Sony пока не назвала дату релиза своей новой консоли.

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