Гавана, , 16:34 — REGNUM На территории Республики Куба зарегистрировано ещё 82 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса на Кубе достигло 4459.

За последний месяц рекордное число выявленных случаев коронавируса на Кубе было зарегистрировано 3 сентября: тогда это число достигло 88.