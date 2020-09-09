Стокгольм, , 16:48 — REGNUM Переговоры Евросоюза по вопросу нового соглашения о закупке вакцины от коронавирусной инфекции продолжаются, несмотря на то, что AstraZeneca приостановила испытания вакцины после того, как у одного из испытуемых проявились симптомы «потенциально необъяснимой болезни». Швеция, которая также является участником переговоров, надеется, что вакцина от коронавируса будет в стране, даже если испытания были приостановлены. Об этом 9 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

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Решение британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca временно приостановить тестирование вакцины от коронавируса поступило после того, как человек заболел «необъяснимым заболеванием». До сих пор неизвестно, были ли вызваны проявления этой «необъяснимой болезни» вакциной, но подчеркивается, что данный инцидент будет тщательно исследован.

«У нас есть договоры, которые мы прямо сейчас дорабатываем, речь идет о еще шести договорах. В течение нескольких недель у нас появятся еще шесть соглашений. Они все об одном и тоже. Мы закупим слишком много доз вакцин, именно по той причине, что мы не знаем, будет ли та или иная вакцина безопасной и эффективной и будет ли она одобрена», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за координацию разработки вакцины от коронавируса в Швеции.