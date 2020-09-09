Тбилиси, , 16:45 — REGNUM Менее трети школ Грузии на сегодняшний день получили разрешение обучать детей в очном режиме. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны, 9 сентября сообщил глава департамента инспектирования условий труда минздрава Бека Перадзе.

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По его словам, в стране около 2,1 тыс. школ. Перадзе добавил, что их все планируется проверить до 15 сентября, когда должен начаться учебный год.

«На сегодняшний день проверено около 1500 школ, из которых мы выдали разрешения только 614 школам. 81 школа не соответствовала требованиям», — рассказал на брифинге глава департамента инспектирования условий труда.

В минздраве уверены, что, при соблюдении мер профилактики, в школах удастся предотвратить распространение коронавируса.

Как ранее сообщила на том же брифинге глава минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе, начало учебного года в стране, несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки, откладывать не планируется.

Напомним, в Грузии резко возросли темпы распространения коронавируса. Наиболее острая обстановка в Аджарии, куда на курорты приехало много отдыхающих.

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