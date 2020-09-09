Тбилиси, , 14:11 — REGNUM Откладывать учебный процесс в Грузии, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, не планируется. Это заявление, как сообщает пресс-служба ведомства, 9 сентября сделала во время брифинга глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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Занятия в Грузии традиционно начинаются с 15 сентября. Ранее в минздраве сообщили, что школы в Батуми и Кобулети будут закрыты для детей до 1 октября, а первые две недели обучение там будет проходить дистанционно.

«По положению на сегодняшний день, откладывание учебного процесса не планируется», — сказала министр здравоохранения.

Она отметила, что ведется мониторинг за тем, чтобы в школах Грузии выполнили все требования минздрава. Около 600 школ полностью готовы, а остальным осталось устранить «погрешности».

Как отметила на том же брифинге глава администрации правительства Грузии Натия Мезвришвили, межведомственный координационный совет принял решение отменить этом году торжественные мероприятия в школах.

Напомним, в Грузии резко возросли темпы распространения коронавируса. Хуже всего обстановка складывается в Аджарии, куда на курорты приехали многие жители страны.

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