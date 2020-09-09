В завтраки барнаульских школьников после жалоб добавят сосиски. Меню первой смены в школах Барнаула вскоре изменится, заверил «Вести Алтай» руководитель комбината школьного питания «Глобус» Евгений Скурлатов.
По его словам, в ближайшее время на бесплатный завтрак вместе с кашей будут давать сосиски.
«Удалось отстоять некоторые мясные изделия, в том числе сосиски. Потому что дети их охотно едят, и дома они их видят. И, наверное, логично, чтобы с гречневой кашей была сосиска», — заявил Скурлатов.
На Ямале 26 школьников за десять дней заразились коронавирусом
На Ямале с 1 сентября у 26 школьников в городах Лабытнанги, Новый Уренгой и в Пуровском районе диагностировано наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Школьные классы, в которых были выявлены учащиеся с коронавирусом, переведены на двухнедельный карантин и дистанционное обучение.
Кроме того, на Ямале начался сезонный подъём заболеваемости ОРВИ среди детей. С 1 сентября зафиксировано 2960 случаев простудных заболеваний среди дошкольников и школьников.
Из числа носителей коронавируса в Марий Эл 9% составляют дети
В Марий Эл по состоянию на 11 сентября выявлено всего с начала пандемии 4444 случая заражения коронавирусом. В структуре зараженных за все время насчитывается 405 несовершеннолетних, что составляет 9,1% от общего числа носителей SARS-CoV-2.
Департамент образования Москвы ответил про переход на дистанционку
В департаменте образования Москвы рассказали, будет ли в школах дистанционное обучение.
В Волгоградской области 16 классов отправили на онлайн-обучение
На дистанционное обучение перевели 16 классов различных образовательных учреждений Волгоградской области. Среди учащихся выявлены случаи заражения коронавирусом.
Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявил о том, что разовым бесплатным горячем питанием охвачены все учащиеся с первого по четвёртый классы.
В Ростовской области коронавирус у детей выявляют ежедневно
В Ростовской области за весь период пандемии коронавирус перенесли почти 1,5 тыс. детей — менее 10% от общего числа носителей инфекции. Подготовка школ к работе в непростых условиях в новом учебном году велась с учётом всех рекомендаций Роспотребнадзора. В настоящее время подтверждения о переходе на дистанционное обучение ни классов, ни школ нет, передаёт ИА REGNUM.
В Роспотребнадзоре заявили, что после выборов все школы, в которых проходило голосование, будут продезинфицированы.
В Иваново в ещё одной школе нашли коронавирус
Один класс средней школы №17 города Иваново переведён на дистанционное обучение после того, как заражение коронавирусом было подтверждено у учителя этой школы. Об этом сообщили 11 сентября в пресс-службе правительства Ивановской области.
В Югре растёт число карантинных классов
В Югре постепенно, вместе с числом заражений коронавирусом в целом по региону, возрастает число инфицированных детей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, если 8 сентября на 72 случая заражения SARS-CoV-2 за сутки приходилось шесть детей, то 10 сентября — на 80 случаев заражений пришлось 11 детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в Югре 9 сентября шесть классов были переведены на двухнедельное дистанционное обучение по причине выявления случаев коронавирусной инфекции среди учеников.
Сегодня, 11 сентября, в ХМАО уже 15 классов общеобразовательных школ переведены на дистанционное обучение.
Учеников шести школ Архангельска отправили на карантин из-за COVID-19
С начала учебного года в Архангельске зарегистрировано одиннадцать случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди школьников. Десять классов переведены на дистанционное обучение.
В Тюменской области резко возросло число заражений SARS-CoV-2 среди дете
В Тюменской области резко возросло число заражений коронавирусом среди детей. Если 5 сентября из 50 выявленных со SARS-CoV-2 был один ребёнок, то 11 сентября — из 53 заражённых выявлено девять детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
По информации на 10 сентября, у шестерых тюменских школьников с начала учебного года выявлен коронавирус. Все они заразились в семейных очагах, сообщили порталу 72.ru в региональном оперативном штабе по профилактике распространения инфекции.
«Контактные по классу не отстранены, но за ними установлено медицинское наблюдение. В школах проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — прокомментировали изданию в оперштабе.
В Ингушетии учителей обязали соблюдать масочный режим
В образовательных учреждениях Ингушетии введен обязательный масочный режим для сотрудников. Эта мера касается всех работников школ, в том числе учителей. Такое постановление подписал 11 сентября главный санитарный врач республики Борис Комурзоев.
В Хакасии коронавирус выявили у 380 детей
По состоянию на 11 сентября в Хакасии коронавирус выявлен у 3708 человек, в том числе у 380 детей.
ООН призывает черногорские власти открывать школы на основе оценки рисков
Инстанции ООН в Черногории призывают к продуманному, ориентированному на риски и гибкому подходу к безопасному открытию школ. Они также призывают избегать общего подхода к решению, открывать или нет все школы.
Одну из школ Кузбасса перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19
В Кемеровской области с начала учебного года в пяти школах выявили случаи заражения коронавирусом. Одиночные случаи выявлены в двух школах Междуреченска, по одному в Киселёвске и Анжеро-Судженске. Одно из образовательных учреждений полностью переведено на дистанционное обучение.
С начала сентября в Волгоградской области коронавирус выявлен у 92 детей
С 1 по 11 сентября подтверждено 92 случая заражения коронавирусом у несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.
На Кубани с начала сентября коронавирус выявили у 27 детей
27 случаев заражения коронавирусом у детей подтверждено на территории Краснодарского края за период с 1 по 10 сентября. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.
В Оренбуржье заболеваемость COVID-19 среди детей пошла на спад?
В Оренбургской области с конца августа, согласно статданным оперштаба по борьбе с COVID-19, наблюдается спад случаев заражения коронавирусом среди детей в структуре выявленных ежедневных фактов.
Так, с середины августа максимальное количество зараженных детей, выявленное за день приходится на 22 августа — 15,7% в структуре выявленных носителей SARS-CoV-2, 28 августа выявлено 11,6% детей, 30 августа 13,2%, 31 августа — 7,2%.
С начала сентября в статистике наблюдаются качели. Ежедневное число случаев заражения коронавирусом варьируется от 4,5 и до 8,8%. Максимум зафиксирован 6 сентября, а минимум — 10 сентября.
В Новосибирской области COVID-19 выявили у 710 детей
Некоторые классы в новосибирских школах отправили на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, на утро сегодня, 11 сентября, в Новосибирской области выявлено 11 994 случаев заражения коронавирусом, их них 710 — дети.
В Калмыкии 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение
В Республике Калмыкия 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди детей. Об этом в Instagram сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.
Два класса в Чувашии ушли на карантин из-за коронавируса
В Чувашии в одной школе у двоих детей подтверждён коронавирус: выяснилось, что они вместе с родителями отдыхали в Турции.
В Воронежской области школы обеспечены рециркуляторами только на 66%
Потребность образовательных учреждений Воронежской области по данным на 10 сентября закрыта на 66%. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил на заседании оперштаба руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.
В Челябинской области назвали долю школьников, заразившихся коронавирусом
В Челябинской области за два дня шестеро школьников заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Четверо из них попали в статистику за 10 сентября, а ещё двое — за 9-е. При этом общее число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за этот период в регионе составило 153 человека, то есть учеников школ среди них — 3,9%.
На участках в школах Татарии развели потоки голосующих и учащихся
На избирательных участках в вузах и школах Татарии потоки голосующих и учащихся не пересекаются. Эти меры предусмотрены в целях безопасности.
В Рязанской области в сентябре коронавирус выявили у 20 детей
За период с 1 по 11 сентября коронавирус выявлен у 20 несовершеннолетних жителей Рязанской области. Всего в регионе зарегистрировано 604 случая заражения инфекцией у детей, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные региональной оперативной рабочей группы.
В Оренбуржье после Единого дня голосования школы подвергнут дезинфекции
В Гайском городском округе после выборов депутатов горсовета шестого созыва в зданиях школ проведут дезинфекционные мероприятия. Санитарную обработку помещений, в которых размещают избирательные участки, проведут в ночь на 14 сентября, сообщает портал Гай.РФ.
Все больше алтайских детей подхватывают SARS-CoV-2
С наступлением осени и началом учебного года в Алтайском крае продолжает расти число детей, у которых выявлен коронавирус. Судя по данным оперативного штаба региона, на 11 сентября таковых насчитывается уже 988. Недельный прирост составил 16 человек.
Не исключено, что со временем заболевших COVID-19 среди алтайских школьников станет больше. Дело в том, что большинство измеряющих температуру бесконтактных приборов, поступивших в общеобразовательные учреждения Барнаула, довольно низкого качества.
К примеру, в одной из школ Индустриального района детей на уроки пускают при показании бесконтактного градусника +20 °C. При этом рекомендации Роспотребнадзора выполняются далеко не везде. Особенно сложно обстоит ситуация с приобретением рециркуляторов. В большинстве классов их заменяет обычная форточка.
В школах Украины из-за коронавируса уже сейчас «некого ставить на замену»
С начала сентября заболеваемость коронавирусом среди учителей и учеников школ Украины резко увеличилось, сообщила сегодня, 11 сентября, заместитель министра образования Любомира Мандзий.
По информации Мандзий, за первые две недели обучения заболело около 130 педагогов и 168 учеников, кроме того, на самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.
Замминистра отметила, что самая большая «боль» директоров школ Украины заключается в том, что уже сейчас им некого ставить на замену, так как количество больных только увеличивается.
Чиновник призвала руководителей соответствующих структур, педагогов, родителей и учащихся отнестись с пониманием к нынешней «сложной ситуации» и делать все, что в силах каждого. В частности, заявила Мандзий, учителя могут научиться сочетать очное и дистанционное обучение.
В ожидании карантина — о заболеваемости COVID-19 среди детей в Москве
В Москве по данным оперштаба на 11 сентября, 13% из выявленных случаев заражения коронавирусом приходится на детей. Родители ждут массового перехода на дистанционное обучение.
В Симферополе классы в трёх школах отправили на дистанционное обучение
Три класса в трёх школах Симферополя переведены на дистанционное обучение после подтверждения положительных тестов на коронавирус у учителей. Классы переведены на дистанционное обучение на срок две недели.
Стоимость горячего питания в одной из школ Читы выросло с 50 до 75 рублей за один день. Бесплатно питаются только дети с 1 по 4 классы. О росте цен «Вечорке» 11 сентября сообщила одна из родителей:
«Раньше питание стоило 50 рублей, сейчас стало 75 рублей в день. Питаются бесплатно только дети с 1 по 4 класс. Кормят плохо, всегда всё холодное и почти всегда макароны с кабачковой икрой — редко когда дадут сосиски или вареники. Всё это дело добровольное, конечно, хочешь — плати. Мой ребенок не ходит, потому что кормят плохо».
Таким образом, если брать пятидневную учебную неделю, то родителям придется выложить 375 рублей за неделю питания, за месяц — 1500 рублей.
В Орске случаи заражения коронавирусом выявили у 18 школьников
В Орске Оренбургской области у 18 учеников школ выявлен коронавирус. В изоляции, на основании предписания Роспотребнадзора, находятся 129 школьников, которые контактировали с зараженными. Об этом в Instagram сообщил глава Орска Василий Козупица.
Москальковой ни разу не жаловались на ограничения в школах
Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой не получил ни одной жалобы на ограничения в школах, связанные с эпидемией нового коронавируса. Об этом Москалькова рассказала в опубликованном 11 сентября интервью ТАСС.
«Ко мне не поступило ни одной жалобы по состоянию на 1 сентября. Большинство подходит с пониманием, первая волна эмоций отошла», — сказала омбудсмен.
Период весеннего дистанционного обучения Москалькова назвала огромной нагрузкой на учителей и самих школьников. При этом многие студенты, по её словам, скучают по самоизоляции.
В Пензенской области в большинстве школ, где состоится голосование, отменили занятия 11 и 12 сентября. По окончании выборов, 14 сентября, помещения в школах продезинфицируют. Уроки из-за этого начнут позже обычного — не в 8:30, а в 9:30.
Напомним, трехдневное голосование в Пензенской области стартовало сегодня, 11 сентября. Пензенцам предстоит определиться с выбором губернатора области, депутата Госдумы РФ по Лермонтовскому одномандатному округу №147 и депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.
Карантин по коронавирусу ввели уже 20 нижегородских школ
По состоянию на утро 11 сентября карантин по коронавирусу действует в 19 классах школ Нижегородской области, одна школа по-прежнему полностью закрыта.
В Адыгее около 550 школьников переведены на «дистанционку» из-за COVID-19
Ученики 20 классов в общеобразовательных учреждениях Адыгеи отправлены на карантин в связи с заражением школьников и учителей коронавирусом нового типа, сообщил первый замминистра образования и науки республики Евгений Лебедев.
В Башкирии могут продлить работу школьных медицинских инспекторов
Работу медицинских инспекторов в школах Башкирии планируют продлить до 21 сентября. Об этом 10 сентября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на тематическом онлайн-совещании в формате «Здравчас» в правительстве республики.
По его словам, мединспекторы, которые начали работать в школах с начала учебного года, следят за выполнением санитарных правил, обучают педагогов и персонал этих учебных заведений профилактике коронавируса. Поэтому их работу планируют продлить до 21 сентября.
Минобразования Забайкальского края проводится работа по переходу на каналы доступа с более высокой скоростью сети интернет. Так, в 2019 году в 98 образовательных организациях края скорость интернета составила от 50 до 100 Кбит/с. В 2020 году планируется переключение еще 123 школ, к концу 2021 года сеть высокоскоростного доступа должна охватить все образовательные организации. Об этом рассказала глава Минобразования Наталья Бянкина в ходе отчета о работе ведомства за 1 полугодие 2020 года.
В Кузбассе два детских сада закрыли из-за нарушений санитарных норм
В Кемеровской области судебные приставы приостановили деятельность двух детских садов. Причина — нарушения санитарно — эпидемиологических требований в условиях распространения коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ФССП России.
Томичам на избирательных участках измерят температуру
В Томске 13 сентября состоятся выборы в городскую думу седьмого созыва. Горожанам на избирательных участках измерят температуру и выдадут медицинскую маску.
На Чукотке классы и группы в детских садах закрывают на карантин
В школе №1 в Анадыре на Чукотке 10 сентября из-за положительных тестов на COVID-19 на дистанционное обучение отправили два класса. Чуть раньше на карантин отправили ещё один класс этой школы и две группы детского сада.
В Якутии в одном из районов до сих пор не начался учебный год
В Мегино-Кангаласском районе Якутии до сих пор не начался учебный год в школах.
Два нижегородских вуза в сентябре работают в дистанционном формате
От очной формы на первый месяц нового учебного года решили отказаться в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии, а также в Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия. В сентябре оба вуза работают в дистанционном формате.
В Воронеже коронавирус нашли в кадетском корпусе
Класс в Михайловском кадетском корпусе в Воронеже переведён на дистанционное обучение в связи с подтверждением у одного из учащихся заражения коронавирусом.
Власти Оренбурга пообещали подать жалобы на СМИ в ФСБ, Роскомнадзор и МВД
Жалобу пообещали подать власти Оренбурга на недостоверные заявления СМИ. Такая информация поступила из администрации областного центра, которая собирается подавать обращения в Роскомнадзор, МВД и ФСБ.
В нижегородских школах на карантин по коронавирусу ушли 56 классов
По состоянию на 10 сентября в Нижегородской области на карантин по коронавирусу закрыты 16 классов в 15 школах и полностью школа №6 в Выксе.
В Воронежской области коронавирус нашли в десяти школах
Случаи заражения коронавирусом подтверждены в десяти общеобразовательных учреждениях Воронежской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, данные 10 сентября прозвучали на заседании оперштаба.
Ракова: в Москве закрываются на карантин «единичные классы»
В школах Москвы закрываются на карантин из-за распространения коронавируса «единичные классы». Об этом 10 сентября сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».
«Конечно, у нас есть единичные классы, которые закрываются на карантин. Но это, скорее, меры безопасности. Ни в коей мере не показатель распространения заболевания. Дети, которые в этих классах заболевают — единичные случаи. И все остальные дети, скорее всего, так и останутся контактными», — сказала Ракова.
Она заверила, что московские власти «детально» следят за ситуацией, однако выводы делать пока рано.
Дистанционное обучение будет организовано для учеников 132 школ Ставрополья в дни досрочного голосования на сентябрьских выборах. Онлайн-уроки будут длиться два дня, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе министерстве образования края.
На Ставрополье 53 тыс. школьников из-за выборов перейдут на «дистанционку»
Ученики средней школы №6 города Шумерля (Чувашия) до сих пор не могут сесть за парты, так как подрядчик не сумел закончить ремонт школьного здания в срок. В итоге первоклассников перевели в другую школу, а учеников всех остальных классов перевели на дистанционное обучение. Виновникам произошедшего был назначен штраф в 105 тыс рублей, сообщили в прокуратуре Чувашии.
Коронавирус в московской школе: учителей решили не отправлять на карантин
Учителям и другим сотрудникам московской школы 1788 нет необходимости уходить на карантин. Об этом 10 сентября сообщил ИА REGNUM директор учебного заведения Александр Ездов.
Он подтвердил информацию о случаях заражения коронавирусом среди школьников, а также о введении карантина для некоторых учащихся.
«С начала учебного года только два учащихся — из второго и седьмого классов — получили положительный результат теста на короновирус. Ребята чувствуют себя нормально, находятся дома. В настоящее время специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологическое расследование и рассматривают каждый случай в индивидуальном порядке. Все контактирующие с заболевшими ребята направлены на 14-дневный карантин. На этот период для них предусмотрена возможность обучения дома с использованием дистанционных технологий», — сказал Ездов.
В 10 школах Саратовской области выявили заражение SARS-CoV
С начала учебного года в 10 школах Саратовской области выявили случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Среди заболевших как школьники, так и педагоги. Случаи заболевания подтвердили в четырех школах Саратова, еще шесть — в крупных райцентрах.
В Ивановской области за день в школы не пустили 187 детей
187 детей с признаками ОРВИ не допущены до занятий 9 сентября в Ивановской области. Данные привёл на брифинге 10 сентября директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
В школах Ивановской области из-за ОРВИ вводят карантин
Сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается на территории Ивановской области. Об этом 10 сентября говорилось на брифинге директора департамента здравоохранения региона Артура Фокина.
В воронежских школах от занятий отстранены 122 ученика с признаками ОРВИ
122 учащихся с признаками ОРВИ отстранены от занятий в школах Воронежской области за неделю, данные 10 сентября опубликовал региональный оперативный штаб.
Забайкальские школы ещё не обеспечили бесконтактными термометрами
Субсидии на бесплатное питание младших школьников и бесконтактные термометры поступят в школы районов Забайкалья к середине сентября. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова из доклада исполняющей обязанности регионального министра образования Натальи Бянкиной:
«По исполнению поручения президента России организовано бесплатное горячее питание младших школьников, подписано соглашению между Министерством просвещения России и правительством Забайкальского края по предоставлению федеральной субсидии. Кроме этого, предусмотрены деньги из регионального бюджета. На сегодняшний день соглашения до районов доведены…».
В Оренбуржье проверили факт самовольства в школе, закрытой на карантин
В Оренбургской области прокуратура провела проверку по факту проведения туберкулинодиагностики учащимся Яманской средней общеобразовательной школы Илекского района без согласия их родителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Забайкалье отказалось от массового перевода школ на «дистант»
Несмотря на достаточно непростую обстановку с распространением коронавируса, в Забайкалье не произойдёт массового перехода школ на дистанционное обучение. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова исполняющей обязанности министра образования региона Натальи Бянкиной.
Отвечая на вопросы участников своего публичного отчета, она подчеркнула:
«Никаких указаний со стороны министерства образования о прекращении посещений учебных заведений и перевод на дистанционное обучение нет. С 20 сентября школы не будут переходить на дистанционное обучение».
В России появится канал жалоб на организацию питания в школах
Представители Минпросвещения РФ намерены запустить специальный канал на портале «Госуслуги» для жалоб на организацию бесплатного горячего питания в школьных учреждениях. Об этом заявил замдиректора департамента развития региональной инфраструктуры и конкурсных процедур министерства Андрей Родионов на вебинаре «ПРО питание: диалог с Минпросвещения России».
«В планах у нас сейчас запустить прямой, скажем так, канал жалоб по аналогии с тем механизмом, который был реализован уже коллегами при реализации мероприятий, связанных с выплатами медикам, [борющимся с коронавирусом]», — сказал Родионов.
В московской школе из-за коронавируса на карантин отправили один класс
В Москве в школе 1788 класс отправили на карантин из-за выявленного случая заражения коронавирусом одного из учеников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября рассказали родители учащихся образовательного учреждения.
«Пока только класс, но суть в том, что у него семь учителей, которые преподают во множестве классов», — рассказал один из родственников.
Липчане обсуждают отмену оценок и домашнего задания в «Новой школе»
В новом учебном году ряд липецких школ присоединился к проекту по демократизации образования. В его рамках школьную форму меняют на более свободный деловой дресс-код, ученикам начальных классов перестают ставить оценки, а домашнее задание по ряду предметов носит «рекомендательный» характер.
Власти Кузбасса рассказали, когда усилят карантинные меры
В отдельных кузбасских городах при увеличении количества случаев заражения коронавирусом могут быть усилены карантинные меры. Об этом на брифинге сегодня, 10 сентября, сообщил заместитель губернатора по вопросам социального развития региона Алексей Цигельник.
Он отметил, что ситуация может быстро ухудшиться — на фоне сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ может произойти подъём заражения коронавирусом. Не последнюю роль, по его словам, может сыграть одновременное возобновление работы всех учебных заведений и возвращение жителей Кузбасса из отпуска.
В Перми разразился скандал вокруг выселения студентов из общежития
Пермский институт железнодорожного транспорта (филиал УрГУПС) выселил старшекурсников из общежития по адресу Бульвар Гагарина, 47 в Перми. В освобожденные комнаты заселили первокурсников. Об этом сообщила в соцсети общественная активистка Людмила Ёлтышева.
По ее словам, родители студентов обратились к врио губернатора Дмитрию Махонину с жалобой на беспредел в общежитиях вуза.
В соцсети опубликован комментарий минобра региона. Как подчеркнули в ведомстве, чтобы соблюсти все эпидемиологические нормы, было принято решение начать обучение в дистанционном формате. «Как объяснили в вузе, первый курс вышел на очное обучение, чтобы научить их работать в университетской программе Blackboard Learn, после чего они также будут переведены на дистанционное обучение», — сказали в министерстве образования.
Новый коронавирус выявлен у учеников шести школ Прикамья
В Пермском крае у шести школьников выявлен новый коронавирус. Случаи заражения обнаружены в пяти школах Перми и одной школе Соликамска, сообщает краевой минздрав.
Прокуратура проверяет информацию о поборах с родителей омских школьников
В Омской области прокуратура проверяет появившиеся в СМИ сведения о сборе денежных средств с родителей школьников.
По данным ведомства, основанием для проверки послужила информация о том, что родителям учащихся школ предложили собрать деньги на установку пропускных систем и закупку «средств в целях профилактики вирусных заболеваний».
В школах Челябинской области на карантин закрыли четыре класса
В Челябинской области на карантин закрыто четыре класса в школах. Об этом сообщает минздрав региона.
В каких именно городах они находятся, ведомство не уточняет. Но отметим, что ранее первый замгубернатора области Ирина Гехт сообщала о трёх закрытых классах. Два из них находятся в школах Челябинска, а ещё один — в Коркино.
Бесплатное питание тюменских школьников проверил федеральный инспектор
Главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко в целом доволен качеством бесплатного горячего питания в тюменских школах. Об этом сообщает пресс-центр инспекции.
С 1 сентября 2020 года в Тюменской области бесплатное горячее питание получают 97,8 тысяч учеников начальных классов. На данные цели выделено 627,8 млн рублей, из них субсидия из федерального бюджета — 96,8 млн рублей, остальные деньги — из регионального бюджета. Средняя стоимость питания на одного младшеклассника составляет 80 рублей в день; двухразового питания для учащегося начальной школы с ограниченными возможностями здоровья — 190 рублей в день.
В Башкирии выделили 5,3 млн рублей на выплату премий педагогам
106 учителей, подготовивших выпускников, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, получат премию главы Башкирии. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.
По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году 106 учителей из Башкирии подготовили выпускников, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ.
На Ставрополье часть школ временно переведут на дистанционное обучение
Часть школ Ставропольского края из-за сентябрьских выборов временно перейдет на дистанционное обучение. Онлайн-уроки будут длиться два дня на время голосования, пишут местные СМИ.
В омской гимназии закрыли на карантин два класса
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию в гимназии №140. Оказалось, что переводить всех учеников на дистанционное обучение не планируют.
По словам замдиректора департамента образования администрации Омска Марии Роговой, в настоящее время два класса закрыты на карантин по заболеваемости ОРВИ до 16 сентября.
«Это не связано с распространением коронавирусной инфекции», — утверждает Роговая.
В Челябинской области несколько классов закрыто на карантин
В школах Челябинской области несколько классов закрыто на карантин из-за коронавируса. Об этом в инстаграм написала вице-губернатор Ирина Гехт.
Она отметила, что два случая выявлено в Челябинске, а ещё один — в Коркино. Классы временно переведены на дистанционный режим. В целом образовательные учреждения работают в штатном режиме.
Челябинский вице-губернатор призвала не скрывать случаи COVID-19 в школах
В Челябинской области вице-губернатор Ирина Гехт возмущена отказом чиновников предоставлять журналистам информацию о ситуации со школами и детскими садами в условиях коронавирусной инфекции. Об этом она написала в инстаграм.
«Возмущена информацией о том, что в челябинском комитете по делам образования журналистам отказываются сообщать, сколько всего в городе закрыто классов в образовательных учреждениях, и делать эту информацию публичной», — написала Гехт. И призвала глав муниципалитетов не скрывать такого рода информацию. По её словам, это недопустимо.
Глава Приангарья опроверг слухи о переводе школ на «дистанционку»
Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Иркутской области продолжает оставаться напряженной, никаких решений о переходе на дистанционное обучение с 15 сентября не принималось. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на слова главы региона Игоря Кобзева.
«Риски заражения остаются во всем мире и, судя по всему, останутся ещё надолго. Это не основание, чтобы полностью замораживать все процессы, включая образовательный. Все решения о закрытии или переводе учреждений образования на дистанционный формат обучения принимаются с учётом выявленных случаев заражения коронавирусом непосредственно администрацией школы», — пояснил глава Приангарья.
Минпросвет РФ: дистанционное обучение не способно заменить очное
«Мы поняли, что дистанционное обучение не способно заменить привычный процесс очного обучения. Учеба — это не просто передача информации от учителя к ученику, это воспитание через общение», — заявил заместитель министра просвещения Виктор Басюк 9 сентября в ходе рабочего визита на Ямал.
В Липецке опровергли слухи о возврате к «дистанционке»
В Липецке 11 и 12 сентября школы, в которых расположены избирательные участки, организуют внеклассные занятия или соревнования. Появившиеся в соцсетях слухи о том, что с 11 сентября школьники снова переходят на дистанционное обучение, чиновники опровергли.
Воронежские студенты устроили столпотворение, чтобы встать на воинский учёт
Большую очередь в главном корпусе Воронежского государственного университета устроили студенты, чтобы успеть встать на воинский учёт. Фото столпотворения в период пандемии опубликованы в социальных сетях и спровоцировали бурное обсуждение в пабликах.
В Югре из-за коронавируса на карантине несколько классов и групп в детсадах
В Югре шесть классов в школах четырёх муниципальных образованиях переведены на дистанционное обучение на 14 дней по причине выявления случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.
Кроме того, временно приостановлены посещения детей в пяти группах детских садов в Сургуте, Урае и Ханты-Мансийске, в том числе и по ОРВИ.
В Воронежской области школу отправили на карантин из-за коронавируса
Несколько классов отправлены на дистанционное обучение в одной из школ Воробьёвского района Воронежской области после того, как заражение коронавирусом подтвердилось у одного из педагогов. Это первый случай выявления новой инфекции в учебных заведениях региона.
Главный санврач Калмыкии о карантине в школах: «Мы будем работать точечно»
В Республике Калмыкия массового закрытия школ на карантин из-за коронавируса не планируется. Об этом в Instagram сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
В Ивановской области не планируют переводить школы на дистанционную работу
Переводить школы Ивановской области на дистанционный режим работы не планируется.
В Калмыкии школу закрыли на карантин из-за коронавируса
В одной из школ Целинного района Республики Калмыкия введён карантин из-за коронавируса. Об этом 9 сентября сообщил в Instagram главный санитарный врач республики Джангар Санджиев.
В Ивановском госуниверситете у студентки нашли коронавирус
Уже в третьем учебном заведении Ивановской области у учащегося подтверждён положительный тест на коронавирус.
Учителей обяжут разъяснить родителям пробелы в знаниях детей после ВПР
Учителя школ будут обязаны разъяснить родителям учеников пробелы в знаниях, выявленные в ходе проведения Всероссийских проверочных работ. Об этом в ходе онлайн-трансляции «Образовательная среда» заявила начальник управления контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Елисеева.
«Уровень освоения материалом необязательно измеряется баллами. Родителям будет разъяснено, по каким темам надо поработать. Если будет выявлено, что одну из тем дети не усвоены, тут уже должны подключиться и методические службы, и школы, и регионы, чтобы оказать помощь учителю и школе», — сказала Елисеева.
Рособрнадзор сгенерирует разные ВПР для каждой школы
У каждой школы будет возможность написать отдельно сгенерированный для неё вариант ВПР с целью недопущения утечки данных. Об этом в ходе онлайн-трансляции «Образовательная среда» заявила начальник управления контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Елисеева.
«Каждая школа получит отдельно сгенерированные ВПР», — сказала Елисеева.
Рособрнадзор рекомендовал писать ВПР в школах со второго по четвёртый урок
Ключевой целью проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году является диагностика пробелов в знаниях учеников, полученных в ходе дистанционного образования. Об этом в ходе онлайн-трансляции «Образовательная среда» заявила начальник управления контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Елисеева.
«Чтобы назначить правильное лечение — нужно провести диагностику. Вот так мы сейчас и работаем так. Работы будут проводиться по материалам предыдущего года обучения. Рекомендуемое время ВПР — второй — четвёртый уроки. Расписание жёстко не регламентировано: школы сами решают, в какое время будут писать ВПР. Все параллели будут писать работы одновременно», — сказала Елисеева.
В Рособрнадзоре объяснили целесообразность ВПР в школах
Проведение Всероссийских проверочных работ в российских школах осенью 2020 года обусловлено необходимостью коррекции образовательных программ. Об этом в ходе онлайн-трансляции «Образовательная среда» заявила начальник управления контроля за деятельностью органов госвласти субъектов РФ Рособрнадзора Евгения Елисеева.
«ВПР в 2020 году будут направлены на то, чтобы по результатам выявленных дефицитов скорректировать образовательные программы как образовательных организаций, так и педагогов. Все понимают: живой контакт учителя с ребёнком — цель образования», — сказала Елисеева.
Лавров: решение по возвращению иностранных студентов в РФ уже принято
Решение по возвращению в Россию иностранных студентов уже принято на основе совместных предложений профильных министерств. Сроки будут обозначены в ближайшее время, заявил глава МИД России Сергей Лавров 9 сентября по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.
«Конкретные сроки будут определены в самое ближайшее время, и я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт», — сказал Лавров.
Рособрнадзор призвал обсудить идею сдачи ЕГЭ только для поступающих в вузы
Идея с проведением Единого государственного экзамена только для тех, кто планирует поступать в вузы, требует широкого общественного и экспертного обсуждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
«Решение о том, применять ли подобную практику в будущем, должны принять законодательные органы и органы управления образованием. Конечно, такому решению должно предшествовать широкое общественное и экспертное обсуждение, которого, насколько мы знаем, пока не проводилось», — сообщили в Рособрнадзоре.
В 14 школах Бурятии выявлены носители SARS-CoV-2
В 14 школах Бурятии зарегистрированы случаи заражения коронавирусом. Из них в четырёх учащиеся переведены на дистанционное обучение. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Оренбуржье после контакта детей с заражённым медиком закрыли школу
В Илекском районе Оренбургской области на карантин закрыли школу в селе Яман. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM достоверный источник, в учреждение продолжает учиться только один первый класс. Эти дети не контактировали с медработником, заражённым коронавирусом.
В Ленобласти начала работать горячая линия для помощи учителям
В Ленинградской области начала работать горячая линия для помощи учителям, которые столкнулись с тяжёлыми условиями работы в эпоху пандемии.
В двух ивановских школах выявили учеников с коронавирусом
Коронавирус выявили у учеников двух общеобразовательных учебных заведений в Ивановской области, об этом сообщилив пресс-службе облправительства 9 сентября.
В Бурятии ещё две школы перевели на дистанционное обучение
В столице Бурятии Улан-Удэ закрыты две школы после подтверждения случаев заражения коронавирусом сотрудников или учеников. Школьники до 11 сентября переведены на дистанционное обучение.
В университете Якутска студенты толпятся в очереди на коронавирусный тест
СМИ Якутии распространили видео с длинной очередью из студентов Северо-Восточного федерального университета в Якутске.
В шести нижегородских школах введён карантин по коронавирусу
8 сентября стало известно, что в одной школе полностью и ещё пяти классах школ Нижегородской области действует карантин из-за выявления случаев заражения коронавирусом.
Психолог рассказал о готовности образования РФ к дистанционной работе
Российская система образования готова к повторной работе в дистанционном формате. Об этом 9 сентября заявил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр Веракса на пресс-коференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Пандемия многому нас научила. Педагоги увидели необходимость обратной связи. Я думаю, мы можем говорить о том, что мы подготовлены к подобным ситуациям. Это произошло впервые, но для современного поколения цифровая реальность — самая-самая реальность», — рассказал Веракса.
В волгоградском лицее сократили продолжительность урока
В лицее №8 Волгограда сократили продолжительность уроков — занятия будут длиться по 30 минут вместе обычных 45.
Власти Новосибирска уточнили, во сколько обходятся горячие обеды школьников
В Новосибирских школах с 1 сентября горячие обеды бесплатно получат более 87 тысяч учеников. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Новосибирска.
«Если родители захотят, чтобы ребёнок ел в школе второй раз — можно также питаться горячим или буфетной продукцией, которая есть в столовой, но уже за свой счёт, — уточнил начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии города Роман Попов. — Установленная стоимость из трех консолидированных бюджетов — федерального, регионального и городского — 65 рублей 47 копеек. До начала 2021 года выделено около полумиллиарда рублей».
В адыгейской школе класс отправили на карантин из-за COVID-19
Коронавирусная инфекция выявлена 7 сентября у одного из учащихся школы в городе Адыгейске. В связи с этим весь класс был отправлен на карантин и переведён на дистанционное обучение.
Психолог рассказал о проблемах нового учебного года
Обучение в дистанционном формате при помощи компьютеров и гаджетов привело к совмещению образовательной и игровой среды. Об этом 9 сентября заявил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, вице-президент Российского психологического общества Александр Веракса на пресс-коференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Психолог полагает, что учебы через цифровое устройство привело к смешению игрового пространства и образовательного процесса.
«Все сложнее родителям стало препятствовать использованию гаджетов. Дети больше стали их использовать для игры. Это негативно сказывается на процессе саморегуляции. Мне кажется, это одна из проблем, с которой мы ещё столкнёмся в этом году», — сказал Веракса.
В школах Воронежа выявили 15 детей с повышенной температурой
15 детей с повышенной температурой выявлены в ходе «утренних» фильтров в школах Воронежа с начала учебного года и по 8 сентября.
Новосибирский губернатор предложил вернуть школы к «привычному режиму»
Школы Новосибирской области в скором времени могут отказаться от смешанной формы обучения. С таким предложением выступил губернатор региона Андрей Травников. Перейти только на очное обучение новосибирские образовательные учреждения могут уже через месяц, но только при стабильной ситуации с коронавирусом.
Мэр Саяногорска заявил о «мучениях» школ из-за коронавируса: «Денег нет»
Школам Хакасии приходится «выкручиваться» в попытках соблюсти требования Роспотребнадзора, введённые из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил мэр города Саяногорска Михаил Валов, подчеркнув, что «нет смысла замалчивать эту тему».
В школе Сургута ещё один класс переведён на «дистанционку» из-за COVID-19
К 7 сентября в Сургуте (ХМАО) ещё один класс средней школы №9 был переведён на дистанционное обучение из-за коронавирусной инфекции.
«Толпы стоят»: глава Севастополя потребовал навести порядок в школах
Навести порядок с графиками прихода детей в школы, чтобы решить вопрос утренних очередей, потребовал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
Учеников красноярской школы отправили на «дистанционку» из-за коронавируса
В Красноярске учеников третьего класса школы №34 перевели на дистанционное обучение. В одном из классов выявили ученика с коронавирусом.
«Температура трупа»: коронавирус пришёл в алтайские учебные заведения
С началом учебного года коронавирусне обошёл стороной и некоторые учреждения в Алтайском крае.
Коронавирус пришёл в три школы Курской области
В Курской области за первую учебную неделю было выявлено несколько случаев заражения коронавирусом.
На входах школ в Краснодарском крае поставят больше людей с градусниками
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал утренние скопления учеников на входах в школы из-за измерения температуры.
Школьников в Туве, отказавшихся от термометрии, не допустят к урокам
В образовательные учреждения Тувы школьников будут допускать к очным занятиям только после проверки температуры.
Две забайкальские школы ушли на карантин: SARS-CoV-2 выявлен у педагогов
7 сентября стало известно, что, едва начавшись, новый учебный год был прерван в двух школах Забайкалья. Причиной тому послужили вспышки коронавируса в общеобразовательных учреждениях, расположенных в посёлке Новокручининский и селе Маккавеево Читинского района.
В Петербурге лицеистов перевели на «дистанционку» из-за коронавируса
Десятый класс лицея №554 Приморского района Санкт-Петербурга временно отправили на дистанционное обучение в связи с тем, что одна из учениц контактировала с лицом, заболевшим COVID-19.
В Югре заражение педагога коронавирусом перевело класс на «дистанционку»
В сургутской школе №9 (ХМАО) класс отправили на карантин по COVID-19. У педагога младших классов обнаружили коронавирус.
В Великом Новгороде 600 школьников отправили домой из-за коронавируса
Учащихся школы № 10 Великого Новгорода с 4 сентября перевели на домашнее обучение в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из педагогов учебного заведения.
Новосибирский оперштаб: первая учебная неделя прошла в штатном режиме
В Новосибирской области первая учебная неделя в школах прошла в штатном режиме. Об этом со ссылкой на оперативный штаб заявило правительство региона.
Оставьте детей в покое! Новые скандалы в системе образования
Учебный год начался со скандалов. Учителя и родители считают меры, которые в учебных заведениях ввели Роспотребнадзор и Минпросвещения, показухой.
Пока нет причин для дистанционного обучения: минобразования Колымы
Власти Магаданской области успокоили встревоженных родителей слухами о возврате к дистанционному обучению. Пока причин для этого нет.
Тверские школы не планируют возвращаться к дистанционному обучению
Школы Тверской области не планируют возвращаться к дистанционной форме обучения, заявил ранее губернатор региона Игорь Руденя.
Система прохода в школы России не должна приводить к скоплению людей. Об этом в ходе совещания с региональными образовательными структурами заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Читайте также: Кравцов призвал избегать скопления очередей перед школами
В Татарии от уроков отстранили более 100 детей с симптомами ОРВИ
3 сентября стало известно, что в Татарии отстранили от школы более ста учеников с признаками ОРВИ.
Учёба по новым правилам: у калужских школ — столпотворение учащихся
Уже с самого начала учебного года из регионов начали сообщать об очередях учащихся из-за необходимости прохождения обязательной термометрии.
Минпросвещения запретило собирать очереди перед школами
В начале сентября замминистра просвещения Виктор Басюк заявил, что школам необходимо принимать детей в здании, а не измерять им температуру на улице.