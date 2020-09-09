В России учебный год-2020 начался в очном формате. Власти регионов заверили, что в образовательных учреждениях будут строго соблюдаться все рекомендации Роспотребнадзора, данные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Однако уже в начале сентября из разных регионов РФ начала поступать информация о закрытии на карантин по коронавирусу отдельных классов и целых школ.

Родители учеников обеспокоены — не придётся ли снова переходить на дистанционное образование?

О том, как SARS-CoV-2 влияет на учебный год-2020, читайте в трансляции ИА REGNUM.