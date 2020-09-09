Москва, , 12:41 — REGNUM Отношения с Белоруссией жители России назвали дружественными (23%), хорошими и добрососедскими (20%, +7 п.п. с начала августа), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Еще 20% опрошенных считают отношения двух государств нормальными и спокойными. Снизилось число тех, кто считает их прохладными (16%, — 6 п.п.). Только каждый десятый (11%) видит напряжение или враждебность в отношениях.

По мнению 49% респондентов, отношения России и Белоруссии остаются прежними. Затруднились дать оценку 9% граждан РФ.

Опрос по телефону проведен 20 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий глава республики Александр Лукашенко считает, что дальнейшие отношения между Россией и Белоруссией будут складываться в нормальном ключе.

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