Гарленд, США, , 12:38 — REGNUM Разработчики игры SiN Reloaded, которая является ремейком классического шутера SiN, выложили в сеть видео, в котором они показали разницу графики оригинала и новой игры. Ролик был публикован 9 сентября на портале DSOGaming.

Издание отмечает, что судя по ролику и продемонстрированному подходу к разработке SiN Reloaded больше похожа на ремастер, чем на ремейк. По имеющейся информации, игры SiN и Wages of SiN будут воссозданы с нуля на базе «движка» KEX.

Ранее разработчики сообщили, что SiN Reloaded получит поддержку геймпада, а также широких и ультрашироких мониторов с высоким разрешением. В игру также будут добавлены все исправления и изменения, которые были внесены в издание SiN: Gold.

Читайте ранее в этом сюжете: Трилогия игр Ninja Gaiden выйдет на современных консолях?