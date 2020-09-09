Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Часть пациентов с COVID-19 в Грузии с 9 сентября начали проходить лечение в гостинцах, оборудованных под карантинные зоны. Об этом, как передает «Общественное телевидение», после совещания межведомственного координационного совета рассказала журналистам глава минздрава страны Екатерина Тикарадзе.

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Министр здравоохранения сообщила, что из батумской больницы уже начали переводить пациентов. В минздраве разработали протокол лечения в этих случаях.

«В гостиницах лечение будут проходить пациенты в возрасте от 18 до 65 лет, у которых подтвержден COVID-19, но в то же время они не имеют сопутствующих хронических заболеваний», — объяснила Тикарадзе.

Напомним, в Грузии с начала сентября наблюдается резкий всплеск количества выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки. Ранее в батумской больнице, оборудованной под «ковидный» центр, сообщили, что не справляются с потоком пациентов.

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