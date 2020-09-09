Каракас, , 12:39 — REGNUM Технические вопросы скорейшего выпуска российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венесуэле активно прорабатывают обе стороны, сообщил 9 сентября посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

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Он отметил, что недавно Российский фонд прямых инвестиций, минздрав Венесуэлы и венесуэльское фармацевтическое предприятие «Эспромед БИО» подписали соглашение о конфиденциальности. Стороны в числе прочего заняты оценкой производственных мощностей.

«Отмечу, что с обеих сторон имеется огромное желание и нацеленность на получение конкретного результата от сотрудничества по этой теме», — сказал Мелик-Багдасаров РИА Новости.

По словам посла, проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины на сформированных в Венесуэле группах находится на продвинутой стадии согласования. Давать прогноз о конкретных датах дипломат не стал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что произведённая в России вакцина уже в сентябре поступит в страну для третьей фазы клинических испытаний.

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