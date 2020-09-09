Москва, , 10:51 — REGNUM Первый рейс российской авиакомпании из России в Дубай запланирован на 10 сентября, однако российские туристы могли попасть в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и раньше на самолётах компании Emirates. Об этом сообщили 9 сентября в Генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

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В генконсульстве пояснили, что в период пандемии коронавируса эмиратская авиакомпания забирала пассажиров в Дубай на обратном пути после вывозного рейса. Это происходило еженедельно.

«Поэтому процедура прилета российских туристов в условиях принятия мер для борьбы с коронавирусом уже опробована», — сообщили в консульстве РИА Новости.

Ранее в Генконсульстве предупредили, что российских граждан пустят в Дубай при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и международной страховки.

Как сообщало ИА REGNUM, регулярное и чартерное авиасообщение России с другими странами было приостановлено в конце марта из-за пандемии. Полеты в некоторые страны уже возобновлены, о разрешении полётов в Египет, ОАЭ и на Мальдивы было объявлено 3 сентября.

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