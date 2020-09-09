Пенза, , 11:03 — REGNUM В общежитиях вузов и колледжей Пензенской области проводятся мероприятия по профилактике возникновения очагов новой коронавирусной инфекции среди учащихся и студентов. Соответствующее поручение дал губернатор Иван Белозерцев.

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Во всех помещениях учебных заведений проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств. Для студентов-иностранцев подготовлены три обсерватора на 65 мест. Их заезд осуществляется в разные сроки. Для обучающихся из Индии и Китая учебный год начался в дистанционном формате.

Общежития обеспечены необходимым количеством дезинфицирующих средств, рециркуляторами воздуха и средствами индивидуальной защиты. Ведется очистка установленных в помещениях систем кондиционирования и вентиляции. Занятия в учебных заведениях проводят с учетом всех рекомендаций по профилактике коронавируса, утвержденных Роспотребнадзором.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в столице Пензенской области с 7 по 8 августа провели II международный фестиваль молодежи и студентов «Ласточка», участвовали в котором представители 47 стран мира.

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