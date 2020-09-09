Лондон, , 09:30 — REGNUM Жителям Великобритании запретят собираться группами более шести человек в связи с продолжающейся эпидемией коронавируса. Ограничение вступит в силу 14 сентября, говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

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На сегодняшний день в Англии под запретом группы, насчитывающие более 30 человек. За нарушение грозит штраф в размере £100 (9,9 тыс. рублей) за первое нарушение и до £3,2 тыс. (317 тыс. рублей) — за повторные.

В Великобритании около месяца не уменьшалось количество выявляемых случаев заражения, в последние дни оно даже стало расти. Минздрав королевства 8 сентября сообщил о 32 смертельных случаях за сутки.

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В опубликованных выдержках из предстоящего выступления Джонсона говорится, что правила осуществления социальных контактов станут более простыми и жёсткими. Людям будет проще их понять, а полиции — следить за соблюдением.

Послабления сделают для похорон, свадеб и некоторых спортивных соревнований. Власти Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии ранее ввели более строгие правила, они и будут принимать решения об их корректировке.

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