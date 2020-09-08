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Коронавирус в России: все еще первая волна – все новости

В регионах РФ ежедневно продолжают регистрироваться новые случаи заражения коронавирусом. Всего в России выявлено более миллиона носителей SARS-CoV-2. Выписано по выздоровлению уже более 850 тысяч человек.

Между тем, по словам эпидемиолога Минздрава РФ Николая Брико, в России не идёт речи о второй волне пандемии коронавируса, поскольку ещё не завершилась первая волна.

Подробности о ситуации с коронавирусом в регионах РФ читайте в трансляции ИА REGNUM.