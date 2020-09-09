Барнаул, , 08:19 — REGNUM Доля выздоровевших пациентов с коронавирусом выше, чем в Алтайском крае только в Туве — 91%. Третье место по Сибири заняла Новосибирская область — 89%. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю со 2 по 8 сентября.

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Наименьшая доля пациентов, победивших коронавирус, среди регионов Сибирского округа наблюдается в Кузбассе — 75%, Красноярском крае — 79% и Иркутской области — 79%.

В целом по Сибири за весь период вылечились от коронавируса 79 146 человек, что составляет 83% пациентов. Среднесибирский показатель все еще превышает общий по России (82%). СФО две недели подряд остается на втором месте в тройке федеральных округов с самым большим процентом выздоровевших.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса и вошел в ТОП-15 общероссийского рейтинга: на 8 сентября в регионе здоровы 10 954 (90%) из 12 216 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

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