Барнаул, , 08:08 — REGNUM Алтайский край занял второе место среди регионов Сибири с наибольшей долей выздоровевших от коронавируса и вошел в топ-15 общероссийского рейтинга. Об этом сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на данные информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом за неделю со 2 по 8 сентября.

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Отмечается также, что общее число выздоровевших от коронавируса в регионе приблизилось к отметке в 11 000 человек. На 8 сентября в регионе здоровы 10 954 (90%) из 12 216 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Число пациентов, которые справились с коронавирусом по итогам прошедшей недели, увеличилось на 445 — коэффициент за неделю составил 90% (вновь увеличение на 1%). За предыдущие семь дней показатель увеличился в той же степени — на 1%, неделей ранее — на 3%.

Благодаря последовательному увеличению доли выздоровевших от COVID-19, край переместился с 3 на 2 строчку среди регионов Сибири с наибольшими показателями, опередив Новосибирскую область. Кроме того, край вошел в ТОП-15 регионов России с самой большой долей пациентов, которые победили инфекцию. На прошедшей неделе наибольшее число людей выписано сегодня, 8 августа — 89 человек, наименьшее — 7 августа (22 человека)», — отмечают в оперативном штабе Алтайского края.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в крае продолжает оставаться напряжённой: на утро, 8 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3553 пациентов, +49 за последние сутки) и ОРВИ (3634 пациента, +10 за последние сутки).

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