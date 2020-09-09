Чебоксары, , 09:00 — REGNUM В Чувашии по итогам семи месяцев рождаемость сократилась на 4,8%, смертность выросла на 15,1%. Число умерших превысило число родившихся почти на 59%. Такие данные публикует Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По предварительным данным, в республике в январе — июле 2020 года родились 6493 ребёнка, что на 329 меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Снижение составило 4,8%. Умерли в возрасте до одного года 13 детей, что вдвое меньше к уровню прошлогоднего января — июля.

Среди новорожденных 2259 детей (34,8% от общего числа родившихся живыми) были первенцами в семьях, 2360 детей (36,3%) — вторыми, 1395 младенцев (21,5%) — третьими, 474 ребенка (7,3%) — четвертыми и более.

Умерли за семь месяцев 10 300 жителей Чувашии, что на 1352 человека больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Смертность возросла на 15,1%.

В январе — июле 2020 года в Чувашии число умерших превысило число родившихся на 58,6%. Для сравнения: в январе — июле 2019 года данный показатель составлял 31,2%.

Данных об основных причинах смертности, которые ранее размещались многие годы, Чувашстат не публикует.