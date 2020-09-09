Пекин, , 06:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Китае не было выявлено ни одного нового локального случая заболевания COVID-19, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, два «импортных» случая инфекции было выявлено в Шанхае и Сычуани за прошедшие сутки. Пять новых случаев подозрения на заболевания было выявлено в Шанхае. Смертей от COVID-19 за сутки зафиксировано не было.

Всего в Китае с начала инфекции было выявлено 85 146 случаев заболевания опасной инфекцией, из которых 165 продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Двое находится в тяжелом состоянии.

Общее число выздоровевших с начала эпидемии в стране достигло 80 347 человек, еще 4634 человека скончались.