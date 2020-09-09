Ухань, Китай, , 05:59 — REGNUM Ни одного нового подтвержденного случая COVID-19 не было выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, трое контактировавших с заболевшими опасной инфекцией находятся под наблюдением медиков региона. При этом, последний переболевший COVID-19 был выписан из больницы 31 сентября.

За прошедшие сутки в регионе также не было выявлено ни одного бессимптомного случая заражения этой инфекцией, а также ни одного случая подозрения на заболевание.

В Хубэе с начала эпидемии было выявлено 68 139 подтверждённых случаев COVID-19, из которых 63 627 пациентов были выписаны из госпиталей по выздоровлении. Скончалось 4512 человек. Хубэй продолжает оставаться самым пострадавшим регионом Китая от этой опасной инфекции.