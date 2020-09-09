Сеул, , 05:11 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 156 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Ведомство отмечает, что 144 новых случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные случаи — завозные. При этом последнюю неделю в Южной Корее ежедневно выявляют не более 200 зараженных SARS-CoV-2.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 21 588. Также за минувшие сутки в стране умерли еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 344 человека.