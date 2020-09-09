Мехико, , 04:04 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 703 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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С начала пандемии на мексиканской территории жертвами осложнений COVID-19 стали 68 848 человека. Также за минувшие сутки в Мексике выявили 5351 случай заражения коронавирусом нового типа. Общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 642 860.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Мексике скончались 223 пациента с COVID-19. В то же время во всем мире число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, достигло 881 464.

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