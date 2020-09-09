Пекин, , 03:44 — REGNUM Из больниц Китая за сутки было выписано еще 12 человек, переболевших COVID-19, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 165 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, включая двоих в тяжелом состоянии.

Всего 80 347 человек с начала эпидемии благополучно переболели опасной инфекцией и были выписаны из больниц страны. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 85 146, из них 4634 человека скончались.