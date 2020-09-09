Оттава, , 03:42 — REGNUM В нескольких провинциях Канады зафиксирован резкий рост числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией – все новости»

Ряд специалистов связывает вспышки инфекции с началом учебного года, когда школьники и студенты вернулись к очному обучению. В связи с этим в провинции Онтарио ввели ряд карантинных ограничений, чтобы взять под контроль ситуацию с распространением вируса. В самой провинции за прошедшие два дня выявили 375 случаев заражения коронавирусом нового типа.

«Мы действительно работаем над тем, чтобы вернуть всех учащихся в школы безопасно, но реальность такова, что распространение вируса среди сообщества приведет к заражениям в школах», — заявила глава минздрава провинции Онтарио.

Аналогичные вспышки заболевания были зафиксированы в провинциях Квебек, Альберта и Саскачеван.