Пекин, , 03:34 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки выявлено два новых «импортных» случая COVID-19, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть прибывших в Китай из-за рубежа пациентов с COVID-19 вне зависимости от национальности, достигло 2597 за все время эпидемии.

Два новых случая пришлись на город центрального подчинения Шанхай и провинцию Сычуань, говорится в ежедневном докладе комиссии.

Из общего числа «импортных» пациентов за все время 2432 были выписаны из больниц по выздоровлении, еще 165 продолжают получать медицинскую помощь. Двое находится в тяжелом состоянии. Смертей среди таких пациентов на зафиксировано.