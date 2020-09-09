Пекин, , 03:30 — REGNUM Сокращение загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе района Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй находится среди самых явных достижений в области улучшения качества воздуха в мире за прошедшие пять-шесть лет, говорится в докладе Всемирного банка, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Команда Управления загрязнением и гигиены окружающей среды Всемирного банка выпустила доклад для Пекинского международного форму за чистый воздух и климат в городах 2020.

Главный специалист в области экологии банка Йостейн Нюгард заявил, что регулировка качества воздуха в плане содержания в нем мелкодисперсных частиц (PM), произведенных в результате промышленных процессов, работы электростанций, сжигания бытового топлива, выбросов транспортных средств большой грузоподъёмности, легковых автомобилей и промышленных источников горения дала свои явные позитивные результаты.

Он предположил, что следующие шаги должны сконцентрироваться на вторичных источниках PM, связанным с использованием удобрений, замещении мочевины и пересмотре использования навоза.

Заместитель директора Департамента воздуха Министерства экологии и окружающей среды Китая Чжан Давэй, объявил на форуме, что среднегодовая концентрация PM2.5 в Пекине упала с 89,5 микрограммов на кубический метр в 2013 году до 42 микрограммов на кубический метр в 2019 году, снизившись более чем на 50%, в то время как интенсивность выбросов углерода упала на 43%с 2010 по 2019 год.