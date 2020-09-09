Наньнин, Китай, , 03:19 — REGNUM Суд Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая приговорил к смертной казни мужчину, который напал с ножом на воспитанников детского сада, сообщает 8 сентября агентство Синьхуа.

Мужчина по имени Ли Сяовэнь получил столь суровое наказания после того, как был признан виновным в убийстве детей, сообщили в Промежуточном народном суде города Учжоу.

Напомним, что 4 июня этого года Ли, будучи сотрудником системы безопасности детского сада, ранил десятки людей, включая детей во время нападения детский сад, аффилированный с центральной школой поселка Ванфу в уезде Цанъу.