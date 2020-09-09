Пекин, , 03:15 — REGNUM Наводнения усилились из-за ливней на северо-востоке Китая, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

По данным Министерства водных ресурсов КНР, уровень воды в 23 реках северо-востока Китая превысил опасный. Особенно тяжелая ситуация наблюдается на пяти реках. Власти ожидают еще больше наводнений из-за непрекращающихся проливных дождей в провинциях Ляонин, Цзилинь и Хэйлунцзян в ближайшие три дня.

Замминистра водных ресурсов КНР Е Цзяньчунь призвал все компетентные органы усилить меры профилактики, борьбы и устранения последствий наводнений на указанных реках.

Напомним, что северо-восток Китая в последние недели атаковали сразу три тайфуна подряд. При этом тайфуны в этой местности появляются достаточно редко.