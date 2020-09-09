Тегеран, , 03:38 — REGNUM 8 сентября пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 132 иранца погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 22 542 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что за последние 24 часа было выявлено 2302 новых случая заражения COVID-19, при этом 1226 человек госпитализированы. По её словам, 337 414 пациентов, заразившихся опасным вирусом выздоровели или были выписаны из больниц.

Пресс-секретарь подчеркнула, что 3713 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии. Она также сообщила, что к настоящему времени в Иране было проведено 3 431 646 обследований на COVID-19, из которых 391 112 были признаны положительными.