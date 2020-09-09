Тегеран, , 03:44 — REGNUM 8 сентября штаб-квартиры иранской строительной организации Хатам аль-Анбия объявил, что около 1,5 миллиарда кубометров воды ежегодно будут поступать в иранское озеро Урмия после завершения плана по его возрождению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«План возрождения озера Урмия состоит из трех этапов», — сказал Саид Мохаммад, являющийся сотрудником управления по связям с общественностью организации. Он также отметил: «Озеро Урмия является одной из самых важных и ценных водных экосистем внутри страны, а также во всем мире».

По словам Мохаммада, строительная организация Хатам аль-Анбия сыграла эффективную роль в возрождении озера, когда его положение стало критическим.

Озеро Урмия, расположенное между Восточной и Западной провинциями Азербайджана, когда-то было самым большим соленым озером на Ближнем Востоке. Это место обитания многих мигрирующих животных, включая фламинго, пеликанов, белых цапель и уток. Озеро ежегодно привлекает сотни иностранных туристов.