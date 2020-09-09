Рочестер, США, , 01:47 — REGNUM Заявление об отставке из-за непрекращающихся протестов в городе Рочестер в американском штате Нью-Йорк подал глава городской полиции Ларон Синглтери, сообщает агентство The Associated Press со ссылкой на заявление мэр города Лавли Уоррен.

По ее словам, руководитель полицейского управления принял это решение самостоятельно. Помимо Синглтери, свой пост решил оставить и его заместитель Джозеф Морабито.

При этом в Associated Press отмечают, что подавший в отставку глава полиции разослал письмо, в котором сообщает о готовности вместе с другими полицейскими защищать город в другом качестве.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Рочестере от исполнения служебных обязанностей были отстранены семь сотрудников полиции города. Решение будет действовать до окончания расследования смерти чернокожего Дэниела Пруда, скончавшегося после задержания в марте этого года.

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