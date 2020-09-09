Бразилиа, , 01:32 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Бразилии достигло 4 162 073, включая зафиксированные за последние сутки — 14 279. Об этом сообщает бразильское министерство здравоохранения.

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Также за истекшие 24 часа подтверждено 504 летальных исхода от осложнений при заболевании COVID-19. За весь период наблюдений по этой причине в Бразилии умерли 127 464 человек. Еще 3 397 234 пациента излечились и сняты с учета медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября и. о. бразильского министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу заявил, что вакцинация населения Бразилии от коронавируса может начаться в январе 2021 года.

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