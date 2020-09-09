Бразилиа, , 01:06 — REGNUM Вакцинация населения Бразилии от коронавируса SARS-CoV-2 может начаться в январе 2021 года, заявил исполняющий обязанности бразильского министра здравоохранения Эдуарду Пазуэллу на заседании правительства страны, передает телеканал Globo.

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По его словам, в настоящее время власти республики ведут переговоры с поставщиками для заключения контрактов на поставку. В правительстве рассчитывают, что первые партии препарата будут доступен к январю.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бразильские власти заключили соглашение с англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca Plc. о совместном исследовании, а также производстве в стране оксфордской вакцины против SARS-CoV-2.

Кроме того, в Бразилии проходят клинические испытания китайской, немецкой и американской вакцин от коронавируса. В штате Парана ранее объявили о намерении начать тестирование российской вакцины «Спутник V».

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