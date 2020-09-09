Париж, , 00:28 — REGNUM Три женщины подали жалобу на известного французского рэп-исполнителя Моху Ла Скваля, обвинив последнего в сексуальном насилии и незаконном лишении свободы, сообщает France Info.

Во вторник, 8 сентября, прокуратура Парижа открыла расследование по обвинениям в сексуальном насилии, поданным тремя женщинами в возрасте от 23 до 28 лет в отношении французского рэпера Мохи Ла Скваля.

Моха Ла Скваль, чье настоящее имя — Мухаммед Беллахмед, также предстанет перед судом 18 марта 2021 года по делу об отказе повиноваться силам правопорядка и нанесении оскорбления сотруднику полиции.