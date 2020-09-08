Вашингтон, , 23:45 — REGNUM Известный геймдизайнер Сид Мейер признался в интервью журналистам, что, возможно, сегодня он не смог бы создать такую игру, как Civilisation. Интервью с ним было опубликовано 8 сентября в газете The Independent.

«Я не думаю, что смогу создать Civilization сегодня, — сказал Мейер, — я даже не уверен, что буду играть в нее. Это не вписывается в дух времени».

Разработчик добавил, что такие игры заставляют игрока тратить время на то, чтобы разобраться с ними. Он отметил: для того, чтобы понять, что происходит в Civilisation, геймеру нужно сыграть в эту игру хотя бы один раз, он должен быть готов тратить на это время.

«А сейчас большинство геймеров на этом не останавливаются», — отметил геймдизайнер, при этом признав, что Civilization всё же была идеальной игрой для своего времени.

Напомним, Сид Мейер выпустил оригинальную глобальную стратегию Sid Meier’s Civilization («Цивилизация Сида Мейера») в 1991 году, в рамках проекта компании MicroProse, которым также занимался Брюс Шелли. Игра получила статус культовой и получила множество наград от различных профильных изданий.

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