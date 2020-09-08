Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 23:37 — REGNUM На заседании 8 сентября штаб по чрезвычайным ситуациям Республики Сербской принял решение о принятии необходимых мер, направленных на то, чтобы позволить иностранным гражданам, прошедшим отрицательный тест на коронавирус не позднее чем за 48 часов до пересечения границы, въезжать на территорию Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

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Штаб также принял решение о передаче медицинского оборудования и респираторов больницам и универсальному клиническому центру Республики Сербской. Речь идет о распределении 60 респираторов, которые будут доставлены в больницы в соответствии с приказом.

В заявлении также говорится, что штаб одобрил выделение личного защитного оборудования и дезинфицирующих средств государственным учреждениям здравоохранения с целью защиты сотрудников и предотвращения распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения и социальной защиты Республики Сербской проанализировало предоставленные данные и в соответствии с ним также одобрило соответствующее решение.

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