Тирана, , 04:01 — REGNUM В пятницу, 20 ноября, в результате исследования 2 677 образцов в Албании выявили ещё 836 случаев заражения коронавирусом. Это стало новым «рекордом» для страны. 490 пациентов были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании было выявлено 31 459 случаев заражения коронавирусом. 15 055 человек уже излечились от COVID-19.

672 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли 15 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 15 732 человека, из них 8 082 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 436 пациентов.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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